الصفدي يبحث مع لازاريني جهود استمرار دعم "أونروا"

بحث وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، وفيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، جهود استمرار دعم الوكالة الأممية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من لازاريني، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وحسب البيان ذاته، فإن الاتصال يأتي "في إطار التنسيق الدائم والمستمر لبحث سبل مواجهة التحديات التي تواجهها الوكالة".

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وأكد الصفدي على أن الأردن "مستمر بالعمل والتنسيق مع الشركاء الدوليين في حشد الجهود اللازمة لضمان استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي اللازم للوكالة".

كما شدد على "مركزية الدور الذي تقوم به في تقديم الخدمات الحيوية لـ 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس ووفق تكليفها الأممي".

وأشار إلى دور الوكالة في "جهود تكريس الأمن والاستقرار الإقليميين، وضرورة الاستمرار بعملها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المرجعيات والقرارات الدولية".

وطالب الصفدي بضرورة "تنويع مصادر تمويل وكالة الأونروا وضمان استدامتها، في إطار مبدأ التشاركية في تحمل الأعباء، ودعوة المانحين لتقديم تعهدات متعددة السنوات والالتزام بها".

من جانبه، ثمن لازاريني الجهود التي يقوم بها الأردن في حشد الدعم الدولي للوكالة، وفق البيان نفسه.

ومنذ سنوات تعاني "أونروا" من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وعام 1949، تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

المصدر / الأناضول