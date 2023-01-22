بن غفير يتعهد بهدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس

تعهد وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بالعمل على هدم المزيد من منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأكد بن غفير، خلال جلسة حكومة المستوطنين الفاشية، اليوم الأحد، حسب ما أورده موقع "واي نت" العبري، على هدم منازل فلسطينية خلال فترة توليه وزارة أمن الاحتلال، وعدم السماح للفلسطينيين بالاستمرار في البناء.

وأوضح الموقع أن بن غفير، قدم خلال الاجتماع وثيقة توثق سلسلة مبان بناها الفلسطينيون على أراضيهم في الضفة الغربية، في الأشهر الماضية، مطالبا بهدمها.

وتقع المنازل والمباني، في ست مناطق شمالي ووسط الضفة، ومناطق المحمية الطبيعة شرق بيت لحم، والخان الاحمر شرقي القدس.

وعلق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقول: "نحن نطبق القانون بطريقة متوازنة، اليوم فقط دمرنا ثلاثة منازل للعرب" في بيت لحم ونابلس ".

يذكر أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت صباح اليوم الأحد، غرفتين سكنيتين، في بلدة أرطاس، في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وربطت وسائل إعلام عبرية بين عملية الهدم صباح اليوم في بلدة أرطاس، وتهديدات وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموترتيش، والذي هدد بمقاطعة جلسة الحكومة اليوم الأحد، احتجاجا على إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في نهاية الأسبوع شمالي الضفة المحتلة.

المصدر / وكالات