عرض إيطالي لحكيم زياش نجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنّ نادي روما الإيطالي يرغب في التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، في نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يضع مسؤولو الذئاب زياش كبديل لنيكولو زانيولو.

ويرتبط زانيولو بإمكانية الرحيل عن صفوف روما، هذا الشتاء، إذ يرفض صاحب الـ"23" عامًا تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2024، ويبرز اسمه على رادار فريقي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وذكر الصحفي الإيطالي "جانلوكا دي ماريزيو" بشبكة "سكاي إيطاليا" أنّ روما يرغب في التعاقد مع زياش هذا الشتاء لتعزيز هجومه.

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق أن إدارة روما تواصلت بالفعل مع وكيل أعمال زياش، حيث يوجد إعجاب شديد بقدرات اللاعب، الذي حاول ميلان ضمه في الصيف الماضي.

وأشار إلى أن الصفقة ستكون صعبة لسببين؛ الأول هو الراتب الذي يتقاضاه صاحب الـ"29" عامًا إذ يكسب 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد، والثاني يكمن في حصول النجم المغربي على فرصة تحت قيادة المدرب الحالي لتشيلسي غراهام بوتر، بعكس ما كان يحدث رفقة مدرب البلوز السابق، الألماني توماس توخيل.

يُذكر أن زياش شارك في 15 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم 2022-23، بمجموع 610 دقائق لعب، دون أن يتمكن من هز الشباك، مع توقف إسهاماته التهديفية عند تقديم تمريرة حاسمة واحدة.

المصدر / وكالات