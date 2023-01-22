اقتحم مستوطنون من جمعية العاد الاستيطانية اليوم الأحد بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك برفقة ما تسمى سلطة الطبيعة الصهيونية.

وأفادت مصادر مقدسية أنّ المستوطنين استبدلوا الأعمدة الحديدية على مدخل عين سلوان جنوب القدس المحتلة ببوابتين إلكترونيتين لاستخدامهما كممر للسياح والمستوطنين من عين سلوان إلى الأنفاق.

ومنعت قوات الاحتلال، المواطنين ووفدًا من الأوقاف الإسلامية من الوصول إلى المنطقة للاطلاع على أعمال التهويد فيها.

وأوضح الباحث المقدسي فخري أبو ذياب أنّ الجمعيات الاستيطانية وضعت أبوابًا حديدية وأقفالًا عليها وصادرتها رغم أنها وقف اسلامي مسجل ومع وجود يافطات تدل على ذلك.

وأضاف أنّ عين سلوان التاريخية، استولت الجمعيات الاستيطانية على محيطها وحفرت الأنفاق من تحتها وغيرت معالمها.

ونبه أبو ذياب إلى أنّ هذه العين التاريخية التي حفرها الكنعانيون العرب، وأوقفها الخليفة عثمان بن عفان، ورممها واهتم بها صلاح الدين الأيوبي، وكل حكام وأمراء القدس، يُهوّدها الاحتلال ويُزوّر تاريخها، ويستغلها لتصبح ضمن رواياته المزورة عن المنطقة.

وأشار إلى أنّ المستوطنين يعبثون بتاريخ الشعب الفلسطيني ويطمسون الذكريات والماضي ويقلبون الحقائق، والإرث الحضاري.

ودعا الباحث المقدسي الأمة الإسلامية لليقظة قبل ضياع تاريخها وحضارتها المسلوبة.

وتأتي هذه الأعمال بعد عدة أسابيع من الاستيلاء على أكثر من 7 دونمات محيطة في عين سلوان "أرض الحمراء وأرض موقف للمركبات"، حيث تتواصل في المنطقة أعمال حفر ووضع بوابات وخلع أشجار مثمرة، إضافة الى تجريف وبناء سلاسل حجرية في الموقع.

المصدر / فلسطين أون لاين