موعد اعتزال إبراهيموفيتش

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم الأحد، عن أنّ الموسم الحالي سيكون الأخير للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان المنافس بالدوري الإيطالي، في مسيرته الكروية لابتعاده عن الملاعب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

وخضع إبراهيموفيتش لعملية جراحية بعد التتويج مع ميلان ببطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي، إثر تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وكشفت الصحيفة أنّ عودة النجم السويدي، للمشاركة في المباريات مع ميلان لم تتحدد حتى الآن، ومن المحتمل غيابه عن مواجهة توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا منتصف الشهر القادم.

وأضافت الصحيفة: "من الممكن أن يكون إبراهيموفيتش حاضرًا في المراحل النهائية والحاسمة في الموسم الحالي، لكنّ المؤكد أنّ ميلان لن يقوم بتجديد عقده".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في النادي الإيطالي: "إبراهيموفيتش سيعتزل في نهاية الموسم لكنه سيبقى في النادي وسيحصل على دور إداري أو ضمن الجهاز الفني أو كسفير للنادي".

ولعب "السلطان" مع ميلان في 3 فترات مختلفة، كما سبق له الانتقال بين العديد من الأندية أبرزها برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجليس الأمريكي قبل العودة إلى "الروسونيري" في عام 2020 بصفقة انتقال حر وبعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

المصدر / وكالات