لمواجهة تهديدات الاحتلال.. الفصائل تؤكد دعمها لحراك الأسرى

أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن تنفيذ سلسلة فعاليات لدعم الحركة الأسيرة في مواجهة تهديدات حكومة المستوطنين الفاشية ضد الأسرى.

ودعت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، اليوم الأحد، جماهير شعبنا لرفع مستوى المشاركة في فعالياتها إلى الحد الأقصى، تقديراً لتضحيات الحركة الأسيرة.

وناقشت لجنة المتابعة خلال الاجتماع آليات دعم حراك الأسرى المقبل "بركان الحرية أو الشهادة".

وتقدمت بالتهاني الحارة للأسير المحرر ماهر يونس لتحرره من سجون الاحتلال.

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كما دعت اللجنة جماهير شعبنا للاستعداد للمشاركة في الفعاليات الرافضة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت أن المواجهة الحقيقية لحكومة الاحتلال الفاشية تتمثل في الاجتماع على استراتيجية وطنية وبرنامج عمل وطني عماده ترتيب البيت الفلسطيني وإدارة الصراع مع العدو.

وعبرت اللجنة عن اعتزازها بنجاح انتخابات الغرفة التجارية في قطاع غزة، وأكدت ضرورة ضمان الحريات العامة والخاصة في كافة الأراضي الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة والشاملة تقديرا لدور المواطن في الشراكة باتخاذ القرار والمشاركة في صياغة مستقبله.

من جانب آخر، استنكرت قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، وحذرت من استفزاز العالم الإسلامي، ودعت لنبذ كل أشكال الكراهية والتطرف.

المصدر / فلسطين أون لاين