كشرب البعير.. مخاطر وأضرار شرب الماء دفعة واحدة

محمد زقوت

من نعم الإسلام الحنيف علينا كمسلمين أنه لم يترك شاردةً ولا واردةً إلا بيّن حكمها، وحتى جاء هذا الهدي في التحذير من مخاطر وأضرار شرب الماء دفعة واحدة.

فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسمّوا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم»، لهو خير دليل على أن شرب الماء دفعة واحدة يسبب مشكلات صحيّة للإنسان، ربما تؤدّي في بعض الأحيان إلى الموت.

ويؤكد أحد الأطباء ذلك، من خلال التأثير القوي الذي يقع على عصب متصل بالقلب والمعدة ويسمى بالعصب المبهم أو الغامض، وذلك عند شرب الماء دفعة واحدة والجسم في درجة حرارة طبيعية، من وفاة الشخص، نتيجة لقوة التنبّه الذي أصابه هذا العصب، وبيّن أيضا أن شخصاً من بين 10 أشخاص بالعالم يموتون بسبب شرب الماء بهذه الطريقة.

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ويستعرض لكم موقع " " أهم المخاطر والأضرار التي قد تصيب الشخص عند شرب الماء دفعة واحدة وهي على النحو التالي:

الوفاة لبعض الأشخاص.

ضرر بالأعصاب.

ضرر بالقلب.

ضرر بالمعدة.

وحتى تتجنّب هذه الأضرار الكبيرة الناتجة عن شرب الماء مرة واحدة، عليك التعرّف إلى الطريقة الصحيحة لشرب الماء، والتي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام وبيّنها في حديثه وأكد عليها الكثير من العلماء.

ما هي أهم آداب شرب الماء في الإسلام؟

حثَّ الإسلام على عديد من الطرق التي يتوجب على المسلم اتباعها عند الشرب الماء بطريقة صحية من أجلها أن تحقق فوائد للجسم وهي كالتالي:

التسمية قبل الشرب: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: "إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيتَ لكم، ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المَبِيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء". الشرب باليد اليمنى: عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شِمالَه لِما سوى ذلك. شرب الماء مصاً لا عباً: عن أبي هريرة رضى الله قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك عرضاً ويشرب مصاً ويتنفس ثلاثاً. التنفس خارج الإناء: عن أبي هريرة رضى الله قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفس خارج الإناء. شرب الماء مثنى وثلاث: عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، قال: كان أنس رضي الله عنه يتنفَّس في خارج الإناء مرتين أو ثلاثًا. شرب الماء جالساً: روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا. الحمد (الحمد لله) بعد الشرب: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليرضى عن العبدِ أن يأكل الأكلة فيحمَده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها".

ما أهمية توزيع شرب الماء خلال اليوم؟

بالبداية حدّد العلماء الكميات المناسبة لشرب الماء خلال اليوم، وفميا يتعلّق بالرجال

فمن المناسب شرب ما يُقارب 3 إلى 3.5 لترات، بمعدل 15 كوبًا من الماء، وفيما يتعلق بالنساء فشرب ما يُقارب من 2 إلى 3 لترات، بمعد 11 كوبًا من الماء، ولكن كما حذّرنا من شرب الماء دفعة واحدة والواجب توزيعها خلال اليوم.

وتأتي أهمية توزيع شرب الماء خلال اليوم، بالضرورة بمكان، وذلك للمحافظة على الجسم وحيويته، منعاً لظهور مشكلات صحية كثيرة، مثل:

الخمول والكسل. الجفاف والإمساك. آلام الصداع. تشكّل حصى الكلى. زيادة وزن الجسم.

وأخيراً، بإمكانك أن تحافظ على وقاية جسمك من هذه الأمراض من خلال اتباعك طريقة توزيع شرب الماء في أوقات مختلفة من اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين