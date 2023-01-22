أوكرانيا تعجز عن إثبات استخدام روسيا مسيّرات إيرانية في العملية العسكرية

أعلنت السلطات الأوكرانية، عجزها عن إثبات أصل المسيّرات التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا، وبحسب كييف، فإن المسيّرات إيرانية الصنع.

ووفقا للمدعي العام لإدارة مكافحة الجرائم في ظروف النزاع المسلح، التابع لمكتب المدعي العام الأوكراني إيفان تشيزيفسكي، في مقابلة مع الشركة الوطنية للتلفزيون والإذاعة العامة في أوكرانيا، عدم قدرة المحققين الأوكرانيين، عن تأكيد إذا ما كانت المسيّرات إيرانية الصنع أم لا.

وقال: "لا يمكننا أن نقول حتى الآن، إن هذه طائرات مسيرة إيرانية الصنع، لا تزال التحقيقات جارية، لن يكون الأمر سريعًا.. بعد كل شيء، الفحص ليس بسيطًا، ولكن بمشاركة مجموعة واسعة من المتخصصين الذين يمكنهم اكتشاف ما هي هذه المكونات وأصلها".

وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد المدة التي ستستغرقها الاختبارات، ووفقا لتشيزيفسكي، سوف تستأنف كييف المحاكم الدولية بشأن استخدام الطائرات المسيّرة، وأضاف "في الوقت الحالي، تحديد المصطلحات في أي حالة، أعتقد أنه سيكون خطأ تمامًا".

وأضاف المدعي العام، أن شركاء دوليين يساعدون خبراء أوكرانيين في التحقيق، لكن المحققين لم يتصلوا بإيران بعد.

ومن جانبها، صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا على مستويات مختلفة، بأنها لا تستخدم سوى الطائرات المسيّرة المنتجة محليًا في أوكرانيا.

كما أشار نائب الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في أكتوبر 2022، إلى أن جميع الاتهامات باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية لا تزال قائمة في اعتقاد زملائنا الغربيين.

المصدر / وكالات