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طريقة سهلة لاستعادة الرسائل المحذوفة من "الماسنجر" تعرف إليها

22 يناير 2023 . الساعة 01:11 بتوقيت القدس
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يضطر الكثير من الناس لحذف رسائل خاصة عبر الماسنجر، لكنه سرعان ما يندم كونه يريد إعادة هذه الرسائل، لذا يحتاج المستخدمون للماسنجر استعادة رسالة تم حذفها عبر تطبيق المحادثات، ولحسن الحظ تتعدد الأساليب التي يمكن بها القيام بذلك.

وخبراء في موقع "بيزنس انسايدر"، يكشفون عن أبرز الوسائل التي يمكن اللجوء لها لاستعادة رسالة نصية تم حذفها عبر "ماسنجر"، وتتمثل أولاها في تفقد أرشيف المحادثات، والعثور على الرسالة التي تم حذفها أثناء المحادثة على تطبيق ماسنجر، وذلك عن طريق القيام بفتح خانة الرسائل عن طريق الويب على حاسوبك الخاص.

بعد ذلك يمكن تحديد الشخص الذي كنت تجري معه المحادثة، عبر خانة البحث المخصصة لدردشات ماسنجر، ومن ثم القيام بتحميل بأرشيف الرسال المتبادلة بينكما للمراجعة.

ويمكن للشخص، القيام بطلب المساعدة من الطرف الآخر للمحادثة، وذلك عن طريق إمدادك بصورة للشاشة "سكرين شوت"، أو إرسال نسخة من أرشيف الرسائل الواردة لديه.

كما يمكن مراجعة كافة الرسائل المتبادلة عبر خانة دردشة معينة، من خلال مراجعة إشعارات البريد الإلكتروني التي عادة ما تكون متصلة بشكل مباشر ببريد الإلكتروني، ومن مراجعة خانة رسائل "السوشيال ميديا" على البريد قد تتمكن من العثور على الرسال المحددة.

المصدر / وكالات
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#الماسنجر #الرسائل المحذوفة

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