الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح تدعو لمؤتمر صحفي غداً الأحد

دعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح بنابلس، وأهالي الطلبة المفصولين والمنذرين على خلفية نشاطاتهم الوطنية، لمؤتمر صحفي غداً الأحد .

وحثت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس" الشخصيات الوطنية والمستقلة والمؤسسات الإعلامية ومجتمع النجاح الحر، للمشاركة في المؤتمر، حفاظاً على كرامة الطالب وحرية العمل النقابي الوطني.

وأوضحت أن المؤتمر سيعقد يوم غد الأحد الساعة الـ12 ظهراً، أمام مدخل الزوار في الحرم الجامعي القديم.

وسبق أن أكد الطلبة المفصولون من جامعة النجاح، أن جميع القرارات التي اتخذتها الجامعة بحقهم، لم توضح أي مادة قانونية قاموا بمخالفتها، حتى يعاقبوا على إثرها.

وبين الطلبة أن الإجراءات التي اتخذتها جامعة النجاح ضدهم سواء كان الإنذار أو الفصل هي إجراءات غير قانونية حسب النظام القانوني للجامعة.

وأكدوا أن الجامعة تضع القوانين وتخالفها في نفس التوقيت، وأنهم تواصلوا مع جهات قانونية للمطالبة بحقهم، وسيتوجهون إلى محكمة العدل العليا لرفع قضية ضد الجامعة لمخالفتها القانون.

وقررت إدارة جامعة النجاح الوطنية الفصل التعسفي لعددٍ من طلبة الكتلة الإسلامية، على خلفية المسير الذي نظمته الكتلة في الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس.

المصدر / فلسطين أون لاين