الحوانين يجبرون اتحاد خانيونس على التعادل وغزة الرياضي يقترب من الأمان

غزة/ وائل الحلبي:

احتكم اتحاد خانيونس وضيفه اتحاد بيت حانون للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

اتحاد خانيونس تقدم عبر يوسف في الدقيقة (68)، وعدل محمد الدلو النتيجة لبيت حانون من ركلة جزاء (90+6).

ورفع الفوز رصيد اتحاد خانيونس إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي بيت حانون في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

غزة الرياضي (3-0) خدمات النصيرات

وفي مباراة ثانية حقق غزة الرياضي فوزًا مهمًا على خدمات النصيرات بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

سجل هدفي غزة الرياضي، محمد تمراز (30)، وربحي اشتيوي (54)، وعبيدة المدهون (90+1)، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه تامر أبو فارس من الرياضي، وأسامة أبو قضامة من النصيرات.

فوز العميد رفع رصيده إلى 15 نقطة، في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد النصيرات عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

دوري الدرجة الأولى

اكتفى نماء وأهلي غزة بنقطة التعادل السلبي الذي حسم مباراتهما التي أقيمت على ملعب بيت حانون، في قمة منافسات الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى.

ورفع التعادل رصيد الأهلي إلى 35 نقطة في المركز الأول، فيما رفع نماء رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني.

وتمكن فريق الأقصى فوزه الأول منذ بداية الموسم على حساب الجلاء بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

سجل للأقصى حافظ إرجيلات (78) ومهند مصلح (89).

ورفع الأقصى رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما بقي الجلاء في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 3 نقاط.

المصدر / فلسطين أون لاين