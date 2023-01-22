22 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 من يناير/ كانون الثاني أحداث ومشاهد عدة كانت محط اهتمام عريض، يضع "" أبرزها لكم في نقاط:
- 1979 اغتيال قائد قوات الـ ۱۷ والعمليات الخاصة في حركة فتح علي حسن سلامة الملقب بالأمير الأحمر في مدينة بيروت اللبنانية.
- 1984 ظهور حاسب (أبل ماكنتوش) أول حاسـب شـخـصـي مزود بفأرة.
- 1991 العراق يطلق (۳) صواريخ سكود نحو دولة الاحتلال خلال حرب الخليج الثانية.
- 1995 مقتل (۲۲) جنديًا في انفجار موقف للحافلات في بيت ليد، في عملية استشهادية تبنتها الجهاد الإسلامي والمنفذان هما أنور سكر وصلاح شاكر.
- 1997 مادلين أولبرايت تتولى رسميا منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة لتصبح أول امرأة في تاريخها تتولى هذا المنصب.
- 2002 اغتيال يوسف السوركجي القائد العسكري لكتائب القسام في الضفة وأبرز مؤسسي القسام بالضفة و۳ آخرين هم نسيم أبو الروس، وكريم مفارجة.
- 2003 الشاب سعيد رمضان من قرية تل قضاء نابلس من شهداء الأقصى يطلق النار على عدد من الصهاينة وسط القدس، فقتل (۳) وأصاب أكثر من (۳۰) آخرين.
- 2020 انتشار سلالةٍ جديدةٍ من فيروس كورونا في الصين.
المصدر / فلسطين أون لاين