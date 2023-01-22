22 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 من يناير/ كانون الثاني أحداث ومشاهد عدة كانت محط اهتمام عريض، يضع " " أبرزها لكم في نقاط:

1979 اغتيال قائد قوات الـ ۱۷ والعمليات الخاصة في حركة فتح علي حسن سلامة الملقب بالأمير الأحمر في مدينة بيروت اللبنانية.

اغتيال قائد قوات الـ ۱۷ والعمليات الخاصة في حركة فتح علي حسن سلامة الملقب بالأمير الأحمر في مدينة بيروت اللبنانية. 1984 ظهور حاسب (أبل ماكنتوش) أول حاسـب شـخـصـي مزود بفأرة.

ظهور حاسب (أبل ماكنتوش) أول حاسـب شـخـصـي مزود بفأرة. 1991 العراق يطلق (۳) صواريخ سكود نحو دولة الاحتلال خلال حرب الخليج الثانية.

العراق يطلق (۳) صواريخ سكود نحو دولة الاحتلال خلال حرب الخليج الثانية. 1995 مقتل (۲۲) جنديًا في انفجار موقف للحافلات في بيت ليد، في عملية استشهادية تبنتها الجهاد الإسلامي والمنفذان هما أنور سكر وصلاح شاكر.

مقتل (۲۲) جنديًا في انفجار موقف للحافلات في بيت ليد، في عملية استشهادية تبنتها الجهاد الإسلامي والمنفذان هما أنور سكر وصلاح شاكر. 1997 مادلين أولبرايت تتولى رسميا منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة لتصبح أول امرأة في تاريخها تتولى هذا المنصب.

مادلين أولبرايت تتولى رسميا منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة لتصبح أول امرأة في تاريخها تتولى هذا المنصب. 2002 اغتيال يوسف السوركجي القائد العسكري لكتائب القسام في الضفة وأبرز مؤسسي القسام بالضفة و۳ آخرين هم نسيم أبو الروس، وكريم مفارجة.

اغتيال يوسف السوركجي القائد العسكري لكتائب القسام في الضفة وأبرز مؤسسي القسام بالضفة و۳ آخرين هم نسيم أبو الروس، وكريم مفارجة. 2003 الشاب سعيد رمضان من قرية تل قضاء نابلس من شهداء الأقصى يطلق النار على عدد من الصهاينة وسط القدس، فقتل (۳) وأصاب أكثر من (۳۰) آخرين.

الشاب سعيد رمضان من قرية تل قضاء نابلس من شهداء الأقصى يطلق النار على عدد من الصهاينة وسط القدس، فقتل (۳) وأصاب أكثر من (۳۰) آخرين. 2020 انتشار سلالةٍ جديدةٍ من فيروس كورونا في الصين.

المصدر / فلسطين أون لاين