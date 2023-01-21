21 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

1793 إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة

1793 إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة

1793 إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة

1954 انطلاق الغواصة الأمريكية ( نوتيلوس)، وهي أول غواصة في التاريخ تبدأ بالعمل.

1954 انطلاق الغواصة الأمريكية ( نوتيلوس)، وهي أول غواصة في التاريخ تبدأ بالعمل.

1954 انطلاق الغواصة الأمريكية ( نوتيلوس)، وهي أول غواصة في التاريخ تبدأ بالعمل.

1988 إعلان إسحق رابين عن بدء سياسة تكسير الفلسطينيين للقضاء على انتفاضة الحجارة

1988 إعلان إسحق رابين عن بدء سياسة تكسير الفلسطينيين للقضاء على انتفاضة الحجارة

1988 إعلان إسحق رابين عن بدء سياسة تكسير الفلسطينيين للقضاء على انتفاضة الحجارة

2012 حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسـلمون يحصل على أكثرية مريحة في الانتخابات البرلمانية المصرية.

2012 حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسـلمون يحصل على أكثرية مريحة في الانتخابات البرلمانية المصرية.

2012 حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسـلمون يحصل على أكثرية مريحة في الانتخابات البرلمانية المصرية.