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21 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

21 يناير 2023 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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21 يناير في ذاكرة فلسطين

شهد الـ 21 من يناير/ كانون الثاني، أحداثًا ومشاهد عدة يضعها "فلسطين أون لاين" لكم في نقاط.

  • 1793 إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة
  • 1924 وفاة فلاديمير لينين أول رئيس للاتحاد السوفيتي.
  • 1930 اكتشاف كوكب بلوتو.
  • 1954 انطلاق الغواصة الأمريكية ( نوتيلوس)، وهي أول غواصة في التاريخ تبدأ بالعمل.
  • 1968 إعلان تشكيل حزب العمل الإسرائيلي.
  • 1988 إعلان إسحق رابين عن بدء سياسة تكسير الفلسطينيين للقضاء على انتفاضة الحجارة
  • 2012 حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسـلمون يحصل على أكثرية مريحة في الانتخابات البرلمانية المصرية.
  • 2014 الاحتلال الإسرائيلي يسلم السلطة رفات (٣٦) فلسطينياً استشهدوا خلال الصراع مع العدو الصهيوني.
  • 2015 الشاب الفلسطيني حمزة مترك يقدم على طعن ١٢ إسرائيليا من ركاب حافلة وسط (تل أبيب) قبل أن تطلق شرطة الاحتلال النار عليه وتصيبه وتعتقله.
المصدر / فلسطين أون لاين
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#ذاكرة أحداث فلسطين #21 يناير

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