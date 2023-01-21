21 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 21 من يناير/ كانون الثاني، أحداثًا ومشاهد عدة يضعها "فلسطين أون لاين" لكم في نقاط.
- 1793 إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة
- 1924 وفاة فلاديمير لينين أول رئيس للاتحاد السوفيتي.
- 1930 اكتشاف كوكب بلوتو.
- 1954 انطلاق الغواصة الأمريكية ( نوتيلوس)، وهي أول غواصة في التاريخ تبدأ بالعمل.
- 1968 إعلان تشكيل حزب العمل الإسرائيلي.
- 1988 إعلان إسحق رابين عن بدء سياسة تكسير الفلسطينيين للقضاء على انتفاضة الحجارة
- 2012 حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسـلمون يحصل على أكثرية مريحة في الانتخابات البرلمانية المصرية.
- 2014 الاحتلال الإسرائيلي يسلم السلطة رفات (٣٦) فلسطينياً استشهدوا خلال الصراع مع العدو الصهيوني.
- 2015 الشاب الفلسطيني حمزة مترك يقدم على طعن ١٢ إسرائيليا من ركاب حافلة وسط (تل أبيب) قبل أن تطلق شرطة الاحتلال النار عليه وتصيبه وتعتقله.
المصدر / فلسطين أون لاين