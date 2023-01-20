أبو فنونة: رجال القسام يواصلون الإعداد للمعركة الفاصلة مع الاحتلال

قال القيادي في حركة "حماس" إياد أبو فنونة إن رجال كتائب القسام يُواصلون الإعداد للمعركة الفاصلة مع العدو الإسرائيلي، مؤكدًا أن "ثأر الشهداء في نابلس وجنين لن يُطوى، وبندقية الشهيد عصام وإخوانه ستبقى مشرعة في وجه الاحتلال".

جاء ذلك خلال كلمته بمهرجان تأبين نظمته حركة حماس وكتائب القسام، في حي الشجاعية شرق غزة، مساء اليوم الجمعة، للشهيد القسامي عصام الديب والذي استشهد متأثرا بإصابته نتيجة خطأ سلاح.

وحضر مهرجان التأبين عدد من قادة والقسام وحشد كبير من أهالي حي الشجاعية الذين اجتمعوا في ساحة مسجد الإصلاح لتأبين الشهيد.

وأوضح أبوفنونة أن الشجاعية قلعة المعارك وبوابة الشرف التي خرجت خيرة القادة والجند، موجها التحية لعائلة الديب التي لم تبخل على فلسطين بالشهداء والمجاهدين.

وأشاد بالموقف المشرف لوالدي الشهيد بالتبرع بقرنيتي نجلهما ليحيا بهذه الصدقة في عيون ممن حرموا نعمة الإبصار.

وأشار أبو فنونة إلى أن الجماهير الحاشدة المشاركة في مهرجان الشهيد الديب، المجاهد والمرابط على الحدود، المشارك في كل ميادين الإعداد والتجهيز، دليل على القبول الذي كتبه الله للشهيد وعلى صدق طريقه وتمسكه بدرب المقاومة .

واختتم حفل التأبين بتكريم قيادة حركة حماس وكتائب القسام لعائلة الشهيد، وعرض فيلم يروي سيرة الشهيد الجهادية والدعوية.

المصدر / فلسطين أون لاين