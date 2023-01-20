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أبو عريضة يدعو الجماهير للتحلي بالروح الرياضية والابتعاد عن التعصب

20 يناير 2023 . الساعة 22:33 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

دعا إسلام أبو عريضة المدير الفني لفريق خدمات رفح جماهيره ناديه وكافة الأندية المنافسة في الدوري الممتاز، للتحلي بالروح الرياضية وتقبل نتائج المباريات بعيدا عن أي خلافات بينهم ومنع التعصب فيما بينهم.

وقال أبو عريضة إن الرياضة عادة ما تجمع ولا تفرق خاصة وأنها أصبحت لغة الشعوب، متمنيا أن تسود الروح والأخلاق الرياضية بين الجماهير ومساندة فرقها دون الإساءة لطرف أخر.

وفي سياق متصل اعتبر أبو عريضة أن فوز فريقه على شباب الزوايدة في افتتاح الجولة السادسة عشر من البطولة مهم للغاية، خاصة وأنه جاء بعد توقف انتصارات الفريق في الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام اتحاد بيت حانون.

وشدد أبو عريضة على أن الفريق عاقد العزم على مواصلة مشواره من أجل التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة السابعة في تاريخه، إلا أنه من المبكر الحديث عن قرب الفريق لحسم اللقب مع تبقي ستة جولات ستشهد منافسة قوية من جميع الفرق.

وقاد أبو عريضة خدمات رفح لتحقيق الفوز في 11 مباراة وتعادل الفريق في 5 دون أن يتلقى أي هزيمة، بالإضافة للقوة الدفاعية التي يمتلكها الفريق حيث لم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف خلال 16 مباراة لعبها منذ بداية الموسم، الأمر الذي جعله يتربع على صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#خدمات رفح #كرة القدم #دوري غزة #إسلام أبو عريضة #الروح الرياضية

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