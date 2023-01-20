22 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 22 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين أصيب خلالها مستوطن.

وأصيب مستوطن بالحجارة خلال مواجهات والتصدي لاعتداءات المستوطنين في قرية جوريش بنابلس، حيث أجبر أهالي القرية سلطات الاحتلال على إزالة البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون على إحدى التلال التابعة للقرية.

وأطلق مقاومون النار صوب حاجز دوتان العسكري جنوب غرب جنين، وألقى الشبان الثائر 3 زجاجات حارقة على قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة يعبد.

واندلعت مواجهات في 13 نقطة، شهدتها مناطق القدس وجنين ونابلس وقلقيلية وطولكرم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وسجلت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، 250 عملا مقاوما خلال أسبوع، في الفترة الواقعة ما بين 13 يناير- 19 يناير 2023.

ووفق مركز معلومات فلسطين "معطى"، فقد استشهد 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال، وجرح 3 إسرائيليين، فيما سجلت 28 عملية إطلاق نار.

كما وثق "معطى" عملية طعن و11 عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال، و21 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين، و5 عمليات إلقاء زجاجات حارقة.

وتخلل الأسبوع تفجير 16 عبوة ناسفة، و5 مظاهرات واندلاع 96 نقطة مواجهة، وحرق منشأة عسكرية إسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين