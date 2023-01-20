إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

أصيب العشرات اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بعد خروج مسيرات وفعاليات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية.

وأصيب المواطنون بالرصاص والاختناق إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات، في نابلس والخليل وقلقيلية.

وفي قلقيلية، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وخرجت مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، تنديدا باستمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في مختلف محافظات الوطن.

أما في الخليل، فقد أصيب عدد من المواطنين بالاختناق واعتقل شابان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية وسط المدينة.

وأفادت مصادر صحفية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، والتي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد سلهب (17 عاما) وعصام أبو عمر.

وفي سياق متصل، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المطاطي إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوب المواطنين في قرية قريوت بمدينة نابلس.

أما في بيت دجن، أصيب 25 شخصًا بينهم طفلًا بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم، وجرى علاجهم ميدانيًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين