فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

باريس سان جيرمان يتوج بكأس موسم الرياض بفوزه على الهلال والنصر

رئيسي: إدراج أوروبا "حرس الثورة" في قوائم الإرهاب مخالفٌ لميثاق الأمم المتحدة

العراق يتوّج بلقب خليجي 25 بفوزه على عُمان

16 عملًا مقاومًا في الضفة خلال 24 ساعة

الفصائل تبحث تشكيل ائتلاف وطني لمواجهة الاحتلال

مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جرمان

مفاجأة.. الفيفا يخاطب الاتحاد الفلسطيني للاستفسار عن سامي قعدان

الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بضمان حق الفلسطينيين في التعليم

3 انتصارات لهلال القدس والمكبّر والظاهرية في دوري المحترفين

الكتلة الإسلامية ترفض عقوبات "النجاح" بحق الطلبة وتدعو للتراجع عنها

الفصائل تبحث تشكيل ائتلاف وطني لمواجهة الاحتلال

19 يناير 2023 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
...

قالت مصادر مطلعة، إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عقدت اجتماعاً مهمّاً مع عدد من الفصائل اليوم الخميس، تناول تشكيل ائتلاف وطني لمواجهة الاحتلال وإنهاء الانقسام.

وأفادت المصادر أن الاجتماع ناقش "ضرورة الاتفاق وطنيّاً لتشكيل ائتلاف وطني للاتفاق على برنامج عمل وطني مشترك كاستراتيجية وطنية لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

وذكرت المصادر أن نقاشًا مستفيضًا ومعمّقًا جرى حول بنود هذا البرنامج الوطني المشترك وآليات إنجازه.

وأشارت إلى أن الفصائل ستواصل نقاشها للاتفاق نهائيًّا على البرنامج الوطني بما يشمل جميع أماكن وجود شعبنا في الداخل والخارج.

ووفق المصادر سيكون انطلاق الائتلاف الوطني"بداية مرحلة جديدة من الكفاح المتواصل حتى نحقّق آمال شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #الجبهة الشعبية #الفصائل الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة