أفغانستان.. وفاة 78 شخصًا في موجة برد

أعلن السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، وفاة 78 شخصًا خلال أسبوع في موجة شتوية تجتاح أفغانستان.

وقال متحدث وزارة إدارة الكوارث الطبيعية شفيع الله رحيمي، في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس، إن 78 شخصًا لقوا مصرعهم منذ 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضح رحيمي أن موجة البرد تسبّبت أيضا في نفوق أكثر من 75 ألف رأس من الماشية.

وأكد أن الحكومة حاولت مساعدة أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا أن الحركة "لا تزال تبذل قصارى جهدها" لدعم المزيد من العائلات، وفق الوكالة.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تواجه شريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود صعوبات في تأمين الحطب والفحم للتدفئة في الشتاء.

ويُخشى أن تكون خسائر الأرواح بسبب البرد أكبر من الأرقام المعلنة، بسبب النقص في عمليات التسجيل الرسمي في الأرياف.

وتعرقل صعوبات النقل بسبب الظروف الجوية السيئة، خاصة في الشتاء، عمل المنظّمات الإنسانية التي تقدّم مساعدات للأسر المحتاجة وتصعب مهمتها.

المصدر / الأناضول