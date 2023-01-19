فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الليرة اللبنانية تسجّل تدهورًا جديدًا عند 50 ألفًا للدولار

أفغانستان.. وفاة 78 شخصًا في موجة برد

لجنة الحريات: الهجمة على عارة والمحرر يونس لن تفت في عضد شعبنا

إطلاق اسم "فلسطين" على أهم شوارع العاصمة الكولومبية

السنوار يعزّي عزت الرشق بوفاة شقيقه

ما هو موقع "تشات جي بي تي" Chat GPT كتابة المقالات؟

استخبارات السلطة تعتقل القيادي بحركة فتح منير الجاغوب

"الإعلامي الحكومي" يعلن متابعة قضية "الطفلة والشيبسي"

مركز حقوقي: لقب عميد الأسرى انتقل إلى الأسير الطوس من الخليل

لجنة حقوقية: 19 صحفيًّا فلسطينيًّا داخل سجون الاحتلال

أفغانستان.. وفاة 78 شخصًا في موجة برد

19 يناير 2023 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
...

أعلن السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، وفاة 78 شخصًا خلال أسبوع في موجة شتوية تجتاح أفغانستان.

وقال متحدث وزارة إدارة الكوارث الطبيعية شفيع الله رحيمي، في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس، إن 78 شخصًا لقوا مصرعهم منذ 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضح رحيمي أن موجة البرد تسبّبت أيضا في نفوق أكثر من 75 ألف رأس من الماشية.

وأكد أن الحكومة حاولت مساعدة أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا أن الحركة "لا تزال تبذل قصارى جهدها" لدعم المزيد من العائلات، وفق الوكالة.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تواجه شريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود صعوبات في تأمين الحطب والفحم للتدفئة في الشتاء.

ويُخشى أن تكون خسائر الأرواح بسبب البرد أكبر من الأرقام المعلنة، بسبب النقص في عمليات التسجيل الرسمي في الأرياف.

وتعرقل صعوبات النقل بسبب الظروف الجوية السيئة، خاصة في الشتاء، عمل المنظّمات الإنسانية التي تقدّم مساعدات للأسر المحتاجة وتصعب مهمتها.

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#أفغانستان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة