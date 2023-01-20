20 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 20 من يناير/ كانون الثاني، أحداثًا ومشاهد عدة يضعها "فلسطين أون لاين" لكم في نقاط.

820م/20/1 م وفاة الإمام الشافعي مؤسس المذهب الشافعي.

20/1/1872 قوات الاحتلال الفرنسية تعتقل المجاهد أحمد بومرزاق بعد قيادته ثورة ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتحكم عليه بالإعدام.

20/1/1970 قوات العاصفة الفلسـطينية تهاجم مصنع البوتاس داخل أراضي الـ48 بصواريخ (كاتيوشا)، وتلحق به دمارًا كبيرًا.

20/1/1983 تشكيل حركة متطرفة في دولة الاحتلال والولايات المتحدة مهمتها إعادة بناء ما يسميه الصهاينة (جبل الهيكل) في موقع المسجد الأقصى تحت اسم "كيرن هارهبيت".

20/1/1985 قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ المرحلة الأولى لانسحابها من جنوب لبنان.

20/1/1993 عقد لقاء سري بين رئيس الدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع والباحث "الإسرائيلي" يائير هيرشفيلد في دولة النرويج وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات السرية التي أدت لتوقيع اتفاق أوسلو.

20/1/1996 انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيسًا للسلطة الفلسطينية.

20/1/2017 تَولّي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح الرئيس الـ 45 لأمريكا.

20/1/2018 استشهاد الأسير المريض في سجون الاحتلال حسين عطا الله.

المصدر / فلسطين أون لاين