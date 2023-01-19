بسبب إحياء انطلاقة "حماس".. إدارة "النجاح" تفصل عددًا من طلاب الكتلة وتُنذر آخرين

كشفت مصادر طلابية، في جامعة النجاح، عن فصل إدارة جامعة النجاح بـ نابلس، شمالي الضفة الغربية، عددًا من طلبة الكتلة الإسلامية وإنذارها لآخرين.

وقالت المصادر إنّ القرار جاء بعد إحياء الكتلة الإسلامية ذكرى انطلاقة حركة "حماس"، وقيامها بمسير داخل الجامعة الشهر الماضي.

ومن بين الطلبة الذين تم اتخاذ قرارات بحقهم الطالب عبادة جودة حيث تم فصله لمدة فصلين والطالب عز ريحان فُصل لمدة فصلين والطالب صهيب عواد فصل لمدة فصل دراسي واحد، أما الطلبة عماد البظ وسليم سلاطنة وأحمد خالد فتم توجيه إنذار لهم.

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وبعض الطلبة الصادرة بحقهم قرارات فصل مؤخرًا كانوا ضمن الطلبة الذين تم فصلهم خلال الأزمة الشهيرة التي تم الاعتداء فيها على نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر.

وفي وقت سابق، قال ممثل الكتلة في جامعة النجاح براء قصراوي، إنّ إدارة جامعة النجاح، اتصلت على بعض الطلبة المحسوبين على الكتلة، مُبلّغة إياهم بقرارات الفصل وتوجيه إنذارات لعدد آخر من الطلبة.

وأكد ممثل الكتلة على أنّ "القرارات الحالية ما هي إلّا قرارات ظالمة ومجحفة مكيّلة بمكيالين لا تمت للعدالة بِصلة".

وشدد على أنّ الكتلة الإسلامية لم ترتكب أيّ خطأ يخالف القوانين الجامعية و"سيكون لها خطواتها للرد على القرارات الأخيرة".

المصدر / فلسطين أون لاين