للوقاية من الشعر الأبيض.. تجنب هذه الأطعمة

لا أحد يرغب بظهور الشعر الأبيض في رأسه، لذا يبحثون عن طرق ووسائل لتأخير ظهور الشيب في الرأس، لذا فخبراء التغذية يوصون بوجود بعض الأطعمة التي يمكنها أن تعزز فرص الشيب المبكر على رأسها السكر الصناعي.

ويتميز السكر الصناعي، بمنع امتصاص الفيتامينات والعناصر المغذية الأخرى، مما يؤثر بالسلب على صحة الشعر، وفق المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا.

وأوضح المركز الألماني أن السكر الصناعي يقيد وظيفة فيتامين E المهم لصحة الشعر بصفة خاصة، مشيرا إلى ضرورة الإقلال من السكر الصناعي واستبداله بالمحليات الطبيعية كعسل النحل.

وبين المركز، أن محسنات النكهة مثل الجلوتامات تحدث خللًا بعملية التمثيل الغذائي، الأمر الذي يمهد لشيخوخة الشعر، وقد نصح المركز بالاعتماد على الوجبات الطازجة والاستغناء عن الوجبات الجاهزة قدر الإمكان.

وأشار المركز إلى أن الصبغات الصناعية وكذلك المواد الحافظة والمواد المضافة الأخرى تلحق الضرر ببنية الشعر.

لذلك من الأفضل تجنب الأطعمة ذات الألوان الزاهية مثل تلك الموجودة غالبا في قسم الحلويات.

المصدر / وكالات