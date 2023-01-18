أجهزة السلطة تواصل اعتقال الشاب "علاوي" من نابلس منذ 144 يوماً

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال الشاب محمد علاوي من نابلس لليوم الـ144 على التوالي، رغم صدور 4 قرارات قضائية بالإفراج عنه.

وقالت أم قيس والدة المعتقل محمد علاوي إن ابنها يعاني من وضع نفسي وصحي صعب، حيث فقد أكثر من 20 كيلوجرامًا من وزنه منذ اعتقاله في سجن أريحا قبل نحو 5 أشهر.

وأوضحت أن ظروف الاعتقال السيئة تسبّبت لمحمد بنقص في البروتين، وتضخم في الأصابع، كما أنه يشكو من آلام في اليدين والمفاصل.

وأشارت إلى أنه شاب حيوي وحنون معطاء ولا يوجد عنده سلوك سيء، معبّرة عن فخرها به لأنه معتقل على قضية وطنية.

وقالت أم قيس إن أجهزة أمن السلطة رفضت الإفراج عنه عند وفاة جدّته الأولى، وماطلت بالإفراج عنه بعد وفاة جدّته الثانية لساعات طويله إلى أن سمحت له بثلاثة أيام فقط.

وأكدت والدة المعتقل علاوي أن ما ترتكبه أجهزة السلطة أمر همجي، داعية لتوجيه البوصلة وقوتنا نحو عدونا الوحيد وهو الاحتلال.

إضراب عن الطعام

وخلال فترة اعتقاله المتواصل أضرب محمد علاوي عن الطعام لعدّة أيام في سجون السلطة، وعلّق إضرابه بعد وعود بالإفراج عنه لكن السلطة لم تفِ بها.

وحصل المعتقل علاوي على 4 قرارات من المحاكم بالإفراج عنه لكن أجهزة السلطة ترفض تنفيذها.

وناشدت عائلة علاوي القوى والشخصيات الوطنية والفصائل الفلسطينية بالعمل على الإفراج عن ابنها محمد وإنهاء معاناته.

واعتقل وقائي السلطة الشاب محمد علاوي من نابلس في بداية أيلول الماضي، لمدة أسبوعين قبل أن تفرج عنه في 12 أيلول 2022 بكفالة عدلية قدرها 3000 دينار أردني.

وأعاد وقائي السلطة اعتقاله في اليوم التالي من الإفراج عنه لمدة يومٍ واحد، وأعادت مرةً ثالثةً اعتقاله في 18 أيلول 2022، وحتى تاريخ اليوم،.

واعتبرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" ما ترتكبه أجهزة السلطة بحق علاوي، تعدّيًا واضحًا على القرار القضائي وتغولًا على المنظومة القانونية.

المصدر / حرية نيوز