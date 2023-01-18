وسائل إعلام لبنانية: الجيش اللبناني يمنع بالقوة جرافات الاحتلال بخرق الخط الأزرق

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن استنفار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الخط الحدودي في منطقة المطلة الواقعة جنوب لبنان.

وقالت قناة "المنار" اللبنانية نقلًا عن مراسلها، إن عملية الاستنفار بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال جاءت على خلفيه قيام إحدى جرافات الاحتلال بخرق الخط الأزرق عند حدود المطلة.

وأضـاف أن الجيش اللبناني أجبر بالقوة جرافة الاحتلال على وقف العمل عند حدود مستوطنة المطلة بعد خرقها الخط الأزرق.

وحسب المراسل شارك في الاستنفار "دباباتا ميركافا" في موقع المطلة العسكري، في حين تجري اتصالات مكثفه بين قوات "اليونيفيل" والطرفين اللبناني والإسرائيلي.