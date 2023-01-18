فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولين كبار جراء تحطم مروحية

فيديو "منغستو" يعيد لأذهان محرَّرين معاناتهم من الإهمال الطبي

وفد "حماس" يشارك في ملتقى "غزة رمز المقاومة" في طهران

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في وادي الربابة بسلوان

5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة

9 سنوات للجنود الأسرى.. المقاومة تراكم الإنجازات مقابل فشل إسرائيلي

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

القيادي الطويل: فيديو المقاومة عزَّز قضية إسناد الأسرى

الثامن عشر من يناير في ذاكرة "فلسطين"

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

18 يناير 2023 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
...
إصابات واعتقالات خلال ومواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات في مناطق متفرقة.

وبحسب مصادر محلية، فإنّ قوات الاحتلال اعتقلت في الخليل جنوب الضفة، كلًّا من: محمود رزق عيسى المسالمة، ولؤي سمير عيسى أبو غليس، وخضر علي عيسى المسالمة ونجله زكريا، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة بيت عوا جنوب غرب المدينة.

اقرأ أيضًا: اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرّقة بالضفة

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

أما في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى يزيد يوسف عامر، بعد الاعتداء الوحشي عليه، خلال المواجهات والاشتباكات التي اندلعت في المنطقة الشرقية، الليلة الماضية، حيث جرت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، إذ تصدى المقاومون لها بالرصاص والعبوات محلية الصنع، ورشق الشبان آليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

كما أُصيب عدد من المواطنين بالاختناق، وآخر بقنبلة غاز أدت إلى كسر في الرجل، ومواطن آخر تَعرَّض للدهس من "جيب" عسكري للاحتلال.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عصام مرار وقصي مرار بعد مداهمة منزليهما في بلدة بيت دقو شمال غرب المدينة، حيث طالت الاعتقالات كذلك المقدسي عدنان أبو الهوى من منزله في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اعتقالات #قوات الاحتلال #إصابات #مواجهات #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة