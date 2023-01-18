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تأجيل قدوم حكام من الضفة الغربية لغزة

18 يناير 2023 . الساعة 02:07 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر اتحاد كرة القدم تأجيل قدوم "6" حكام كرة قدم من الضفة الغربية لغزة والتي كانت مقرر غدا، في إطار عملية تبادل الحكام بين غزة والضفة.

وسيحدد الاتحاد قدوم الوفد  الذي سيضم رئيس لجنة الحكام إبراهيم الغروف، والمحاضر الآسيوي ميشيل حناينيا، بالاضافة لأمين عام اتحاد كرة القدم فراس أبو هلال، و 6 حكام، الموعد الجديد خلال اجتماع المكتب التنفيذي القادم.

 وكان أخر طاقم حكام وصل لغزة قبل 3 سنوات تقريبا، حيث شهدت السنوات السابقة تبادل طواقم حكام بين الضفة الغربية وغزة، في اطار تبادل الخبرات، قبل أن تنقطع مع انتشار فايروس "كورونا". 

في سياق متصل، من المقرر أن يصل نهاية الشهر الحالي لقطاع غزة المحاضرين المصري عصام عبد الفتاح، والأردني إسماعيل الحافي، للإشراف على دورة دولية للحكام والمقيمين.

ويعاني قطاع غزة من ندرة حكام، كم تشتكى الأندية من تكرار وزيادة الأخطاء في المسابقات المحلية.

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#اتحاد كرة القدم #حكام كرة قدم #عصام عبد الفتاح

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