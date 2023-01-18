القانوع يؤكد عقب اشباكات نابلس: رجال المقاومة الأبطال لن تنكسر لهم إرادة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع إن: "تصدي أبطال المقاومة وعرين الأسود بكل بسالة وعنفوان لآليات الاحتلال المتوغلة شرق نابلس بمثابة تأكيد وإصرار على استمرار المعركة مع الاحتلال الصهيوني حتى إفشال مخططاته ودحره عن أرضنا".

وأضاف القانوع "نشد على أيادي رجال المقاومة وأبطال عرين الأسود الذين يسطرون ملحمة بطولية جديدة في تصديهم للاحتلال الصهيوني ويواجهون عنجهية جيشه الهمجي".

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وشدد القانوع على أن "رجال المقاومة الأبطال وأهلنا في مدينة نابلس كما عهدناهم لن تنكسر لهم إرادة ولن ينال الاحتلال من عزيمتهم وستتحطم كل مخططاته على صخرة صمودهم وثباتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين