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عرين الأسود تعلن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس

18 يناير 2023 . الساعة 00:20 بتوقيت القدس
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عرين الأسود

أكدت مجموعة عرين الأسود على قيام عناصرها بالتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لتأمين دخول حافلات المستوطنين نحو المنطقة الشرقية للمدينة حيث "قبر يوسف".

وقالت العرين في بيان مقتضب عند منتصف الليل، وصل نسخة عنه: "في هذه الأثناء تقوم مجموعاتنا بالتَّصَدي والاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيونيّْ بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارك والعُبوات مَحليِّة الصُنع عُقب اقتحامهم المنطقة الشرقية لمدينة نابلس".

وأكدت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال نشرت قناصتها خلال اقتحامها لقبر يوسف شرقي نابلس، بينما أغلق الشبان الفلسطينيين الطرق أمام المركبات العسكرية، التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

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وأضافت المصادر أنّ الاحتلال أطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز باتجاه الشبان في منطقة الضاحية شرق المدينة عقب مواجهات اندلعت في المكان، فيما وقع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال قرب الموقع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #قبر يوسف #عرين الأسود

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