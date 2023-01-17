آخر تطورات صفقة سامي قعدان بين الخدمات والشباب

غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر موثوق عن تطور جديد في صفقة انتقال سامي قعدان لاعب فريق كيما أسوان، بعد إعلان نادي شباب رفح تعاقده مع اللاعب في نفس الوقت الذي أكد فيه جاره الخدمات على حقه في استعادة اللاعب فور إنهاء ارتباطه بالنادي المصري.

وأوضح المصدر لـ:" " أن الساعات الماضية شهدت تدخل من جانب قيادة حركة فتح برفح من أجل التوصل إلى حل ودي بين جميع الأطراف، خاصة بعد حالة التوتر التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الناديين.

وأشار إلى أن قعدان وقع على تفويض كامل لشباب رفح من أجل إنهاء عقده مع كيما أسوان على أن ينضم بعدها للفريق الأزرق، فيما اعتبر خدمات رفح أن قعدان ملزم بالعودة لناديه الأم بناء على الاتفاق الموقع مع والده قبل سفره في يناير من العام الماضي.

يشار إلى أن قعدان مضى سابقًا على إقرار وتعهد موثّق لدى شؤون اللاعبين في اتحاد كرة القدم بأن يكون لخدمات رفح حق في استعادة اللاعب فور إنهاء ارتباطه بنادي كيما أسوان.



