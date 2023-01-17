فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطلوب محاضرين في الأعلام للعمل في جامعة غزة

"حماس" تنعى الشهيد أبو دية الذي ارتقى برصاص الاحتلال

آخر تطورات صفقة سامي قعدان بين الخدمات والشباب

راصد: الأمطار هذا العام "شحيحة" لأول مرة منذ 1994

اتحاد الموظفين يغلق مقر "أونروا" في القدس احتجاجًا على سياساتها

"هنية" يهنّئ البرغوثي بإعادة انتخابه أمينًا عامًّا لحركة المبادرة الوطنية

القيادي خضر عدنان: السلطة تحتجز عائلات ذوي أسرى وشهداء بالضفة كـ"رهائن"

محمد عامر.. محرر من سجون الاحتلال تقطع السلطة راتبه

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء

معتقل سابق يطالب السلطة بإعادة مركبته وبضائعه

آخر تطورات صفقة سامي قعدان بين الخدمات والشباب

17 يناير 2023 . الساعة 14:16 بتوقيت القدس
...
غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر موثوق عن تطور جديد في صفقة انتقال سامي قعدان لاعب فريق كيما أسوان، بعد إعلان نادي شباب رفح تعاقده مع اللاعب في نفس الوقت الذي أكد فيه جاره الخدمات على حقه في استعادة اللاعب فور إنهاء ارتباطه بالنادي المصري.

وأوضح المصدر لـ:"" أن الساعات الماضية شهدت تدخل من جانب قيادة حركة فتح برفح من أجل التوصل إلى حل ودي بين جميع الأطراف، خاصة بعد حالة التوتر التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الناديين.

وأشار إلى أن قعدان وقع على تفويض كامل لشباب رفح من أجل إنهاء عقده مع كيما أسوان على أن ينضم بعدها للفريق الأزرق، فيما اعتبر خدمات رفح أن قعدان ملزم بالعودة لناديه الأم بناء على الاتفاق الموقع مع والده قبل سفره في يناير من العام الماضي.

يشار إلى أن قعدان مضى سابقًا على إقرار وتعهد موثّق لدى شؤون اللاعبين في اتحاد كرة القدم بأن يكون لخدمات رفح حق في استعادة اللاعب فور إنهاء ارتباطه بنادي كيما أسوان.

260be01c-ac44-461a-a7ee-644f45b4a0e3.jpg
 

تويتر تويتر
#خدمات رفح #شباب رفح #نادي شباب رفح #وائل الحلبي #صفقة سامي قعدان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة