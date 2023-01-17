راصد: الأمطار هذا العام "شحيحة" لأول مرة منذ 1994

رام الله-غزة/ محمد الصفدي:

وصف مدير موقع "طقس فلسطين" أيمن المصري، الحالة المطرية لفصل الشتاء الحالي، بـ"الصعبة جدًا"، مشيرًا إلى أن نسبة هطول الأمطار على معظم المناطق الفلسطينية حتى اللحظة "شحيحة جدًا".

وأوضح المصري لصحيفة "فلسطين"، أن نسبة الأمطار هذا الفصل أقل من السنوات الماضية، وتحديدًا منذ عام 1994 لم يمر موسم بهذه النسبة الشحيحة من الأمطار.

وقال: حتى اللحظة لم نشعر بموسم الشتاء، ولا تزال كمية الأمطار قليلة، ومنذ بداية الفصل عشنا فقط حالتين أو ثلاث حالات مطرية بمعدل متوسط لكنها "لا تروي عطش الأرض".

وفيما يخص الحالة الجوية حتى الأسبوع الأخير من يناير/ كانون الثاني الحالي أشار إلى أن الأمور الجوية وصور الخرائط غير إيجابية، والتوقعات تشير إلى استمرار الأجواء الدافئة والاستقرار الجوي وخاصة مع نهاية الأسبوع الحالي.