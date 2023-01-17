"منتدى الإعلاميين" يدين محاولة مستوطن دهس صحفي جنوب نابلس

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، محاولة مستوطن إسرائيلي دهس الزميل الصحفي عبدالله بحش الليلة الماضية خلال تغطيته اعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال في بيان صحفي: إن "الأمر يعكس مدى التغول على حرية العمل الإعلامي واستهتار قطعان المستوطنين بحياة وأمن وسلامة الصحفيين، لاسيما في ظل جرائم جيش الاحتلال البشعة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام والتي كان أحدثها جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة".

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وأضاف: "وتأتي محاولة دهس الصحفي عبد الله بحش في سياق مسلسل طويل من استهداف الصحفيين وقمعهم لحجب الرواية الفلسطينية ومحاربة الإعلام الفلسطيني، لاسيما في ظل نجاحه بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعجز ماكينة إعلام الاحتلال عن مواجهته".

وبين أن الرواية الفلسطينية حاضرة في الساحة الدولية بدرجة مزعجة للاحتلال الذي يدعي زورا وبهتانا احترامه لمبادئ حقوق الإنسان وحرية العمل الإعلامي، فضلاً عما يبذله من جهود حثيثة لتزييف الحقائق والوقائع لتضليل الرأي العام الدولي.

ودعا منتدى الإعلاميين لوقف جرائم استهداف الصحفيين وحمايتهم وضمان حرية عملهم الإعلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يطالب الاتحاد الدولي للصحفيين باتخاذ موقف جاد وحاسم تجاه القمع الإسرائيلي المتواصل للصحفيين ووسائل الإعلام وإسقاط عضويته من الاتحاد لاسيما في ظل سجله الحافل بالجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.

المصدر / فلسطين أون لاين