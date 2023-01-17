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اكتشاف مذهل.. مدن و"أول شبكة طرق فائقة السرعة" عمرها 3 آلاف عام

17 يناير 2023 . الساعة 05:52 بتوقيت القدس
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كشفت دراسة جديدة استخدمت فيها تقنيات عالية عن قرابة ألف من مستوطنات حضارة المايا القديمة، وهو ما يشمل 417 مدينة لم تكن معروفة من قبل مرتبطة بما قد يكون أول شبكة طرق سريعة في العالم وكانت مخبأة لآلاف السنين بفعل الأدغال الكثيفة في شمال جواتيمالا وجنوب المكسيك.

وأفاد بيان صادر عن فريق من مؤسسة فاريس للأبحاث الأنثروبولوجية في غواتيمالا، والتي تشرف على ما تسميها دراسات لايدار، بأن هذا هو أحدث اكتشاف لمواقع خاصة بحضارة المايا عمرها ثلاثة آلاف عام تقريبا وبنية تحتية ذات صلة بها.

كانت النتائج قد نشرت لأول مرة الشهر الماضي في دورية إنشنت ميسواميركا.

وتم تشييد جميع البنايات التي تم التعرف عليها مؤخرا قبل قرون من ظهور أكبر مدن حضارة المايا الذي أعقبه تحقيق إنجازات بشرية كبيرة في الرياضيات والكتابة.

تستخدم تقنية لايدار طائرات لإطلاق نبضات من الضوء صوب الغابات الكثيفة، مما يسمح للباحثين بإزالة الغطاء النباتي واستكشاف المباني القديمة أدناه.

وقال الباحثون إنه من بين التفاصيل المكتشفة في أحدث تحليل، أول منظومة من نوعها في العالم القديم لطرق صخرية ممتدة "سريعة أو فائقة السرعة".

المصدر / وكالات
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#المكسيك #حضارة المايا #أول شبكة طرق

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