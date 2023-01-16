أول تعليق من عائلة منغستو على عرض القسام فيديو لابنها!

قال يئلا منغسيتو شقيق الجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسير لدى كتائب القسام "أفرا منغستو" تعقيبا على فيديو عرضته الكتائب: "إنه يشبه أخي، لا يمكنني التأكيد 100%، إنه لأمر مثير، أمي لم تشاهد الفيديو بعد".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عائلة منغستو قولها: "الفيديو دليل جديد على أنه حي، يجب على الدولة أن تتحرك بسرعة لإعادته إلى الوطن، يبدو أنه بصحة جيدة ويتم الاعتناء به، لا يوجد سبب لبقائه في السجن يومًا آخر".

وعرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو"، أكدت فيها فشل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المغادر "كوخافي" ومؤسسته العسكرية كذبهم على شعبهم وحكومتهم.

اقرأ أيضا: من هو الجندي الإسرائيلي الأسير ابراهام منغستو؟

وقالت الكتائب: "على رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد "هليشي" أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".

اقرأ أيضا: بالفيديو| "القسام" تعرض فيديو لأسير الاحتلال "منغستو"

وظهر منغستو في مقطع الفيديو قائلا: "أنا الأسير أفراها منغستو، إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي، بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم".

وأضاف: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟"







المصدر / فلسطين أون لاين