رد إيسكو على عرض الانتقال للدوري السعودي

كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، عن مفاوضات بين كل من الإسباني فرانشيسكو إيسكو والبرتغالي برونو كوستا ووكلاء أندية سعودية، للانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال رومانو في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: " اتخذ فريق الخليج نهجًا للتعاقد مع برونو كوستا من بورتو، والمناقشات جارية مع لاعب الوسط البرتغالي من أجل التعاقد معه في يناير/ كانون الثاني"، كما اقترب الخليج من إيسكو قبل أيام لكن اللاعب رفض هذا الاحتمال.

ويشار إلى أن إيسكو، لاعب المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق، أنهى تعاقده مع إشبيلية بالتراضي في الآونة الأخيرة، وبات بلا أي نادٍ.

وكان إشبيلية قد اتفق مع إيسكو على فسخ العقد الذي يربطهما معًا حتى يونيو/ حزيران من العام 2024، وذلك بعد مغادرة جولين لوبيتيغي، المدرب الذي أسهم في جلب اللاعب، بالإضافة إلى توتر علاقة إيسكو بالمدير الرياضي مونشي خلال الأسابيع الماضية.

ويعاني لاعب منتخب إسبانيا السابق من عديد المشاكل على المستوى البدني، بسبب قلة مشاركاته مع ريال مدريد، قبل التوقيع مع إشبيلية، بالإضافة إلى تعدد إصاباته، والتي كانت آخرها في مواجهة إشبيلية الأخيرة قبل المونديال، بكأس الملك، أمام فريق فيلاردي.

ولعب إيسكو 19 مباراة مع إشبيلية، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، ليمنح الفريق النقاط الثلاث في المباراة أمام نادي كوبنهاغن الدنماركي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي النقاط التي أسهمت في حصول النادي الأندلسي على المركز الثالت بترتيب مجموعته، ليتحول للمشاركة في الدوري الأوروبي.

المصدر / وكالات