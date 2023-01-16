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كتائب القسام تزف مجاهدا توفي بعد صراع مع المرض

16 يناير 2023 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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كتائب القسام تزف مجاهدا توفي بعد صراع مع المرض

زفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مجاهدا في صفوفها توفي بعد صراع مع المرض.

وقالت الكتائب في بيان لها، نشرته على الموقع الإلكتروني، صباح اليوم الإثنين: "بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، تزف الكتائب إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين، المجاهد القسامي/ إبراهيم أحمد محمد فرينة (45 عاماً) من مسجد "أسماء بنت أبي بكر" في حي الرمال بمدينة غزة".

وأضافت: "توفي فرينة اليوم الاثنين مع المرض، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحدا".

وسألت كتائب القسام الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #كتائب القسام #إبراهيم فرينة

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