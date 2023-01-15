شباب جباليا يرد على أخطاء الحكام

غزة/ وائل الحلبي:

أبدى نادي شباب جباليا استهجانه للظلم التحكيمي الذي وقع عليه في مباراته أمام شباب رفح، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف في اطار الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد شباب جباليا في بيان صادر عنه أن الحكم هاني مسمح ارتكب أخطاء مؤثرة لمصلحة الفريق الرفحي، وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء للفريق في الشوط الأول بعدما اصطدمت الكرة بيد لاعب شباب رفح "حسب وصف البيان".

وواصل البيان :" مسمح واصل ارتكاب الأخطاء الكارثية عندما احتسب ركلة جزاء لمصلحة شباب رفح, في الدقيقة الأخيرة, رغم أن الكرة اصطدمت بيد لاعب النادي خارج منطقة الجزاء, ناهيك على أن الحكم المساعد محمد خطاب أخبره بعدم صحة احتسابها".

وشدد شباب جباليا على أهمية حصوله على حقه القانوني جراء تعرضه للظلم التحكيمي، بجانب حرصه على استمرار النشاط الرياضي في قطاع غزة.

وشهدت مباراة الفريقين العديد من الحالات الجدلية والتي أدت لتوقف اللعب خاصة بعد احتساب ركلة جزاء شباب رفح وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي شباب جباليا وجهازهم الفني والإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين