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منها إطلاق نار.. عشرون عملًا مقاومًا بالضفة والقدس بـ24 ساعة الأخيرة

15 يناير 2023 . الساعة 20:03 بتوقيت القدس
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مشاهد من تضرر حافة مستوطني بعملية إطلاق نار قرب الخليل

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 20 عملًا مقاومًا تضمّنت خمس عمليات إطلاق نار استهدفت المستوطنين وجنود الاحتلال.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" إلى جانب 5 عمليات إطلاق نار، تفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة ومفرقات نارية، إضافة إلى إعطاب آلية عسكرية، والتصدي لاعتداءين من قبل المستوطنين، وتحطيم مركبتين تابعتين للمستوطنين، ومواجهات وإلقاء حجارة في 8 نقاط.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، تخللها إلقاء حجارة، فيما رشق الشبان المستوطنين في بلدة حوارة بنابلس بالحجارة، وحطموا مركبات تابعة للمستوطنين.

واندلعت مواجهات أخرى في منطقة حبلة بمحافظة قلقيلية، وقرب حاجز الجلمة بجنين، والذي شهد أيضاً عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة يعبد بجنين، ما أدى إلى إعطاب آلية عسكرية، تزامناً مع اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

ووقعت عمليتي إطلاق نار عند حاجز دوتان بجنين، وقرب جسر حلحول بالخليل، والتي استهدفت حافلة للمستوطنين، ما أدى إلى أضرار مادية في الحافلة.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بالخليل، منها منطقة الكعابنة ومخيم العروب وبيت أمر، تخللها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

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