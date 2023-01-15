كلوب يجلد لاعبيه بلا رحمة بعد خسارة ليفربول أمام برايتون

أبدى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، استياءه من أداء ناديه أمام برايتون في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواجهة التي أُقيمت أمس السبت، وانتهت بخسارة الريدز 0-3.

وأدلى كلوب بتصريحات عقب الخسارة بثلاثية، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث قال: "أنا محبط للغاية، تهانينا لبرايتون بسبب تقديمهم مباراة رائعة، لم نكن جيدين خلال اللقاء، ولا أتذكر مرحلة أو فترة جيدة لنا داخل الملعب".

وواصل المدرب الألماني حديثه: "لا أتذكر مباراة أسوأ من لقاء برايتون، فتقديم أداء أفضل من هذا اللقاء يجب أن يكون سهلًا، لأن هذا المستوى منخفض للغاية".

وعانى ليفربول غياب قلب الدفاع، الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي أصيب في أوتار الركبة؛ لذا عانى الخط الخلفي للفريق الكثير من المشاكل، في الوقت الذي غاب فيه قلب الهجوم داروين نونيز، ولم يظهر الوافد الجديد كودي غاكبو، مهاجم الفريق الجديد القادم من آيندهوفن الهولندي بالشكل الجيد خلال موقعة برايتون.

ومنذ بداية عام 2023، لم يحقق ليفربول أي فوز هذا الموسم حيث خسر (1-3) أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، ثم تعادل أمام وولفرهامبتون (2-2) في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم خسر بثلاثية نظيفة من برايتون بالبريميرليغ.

يُذكر أن خسارة ليفربول من برايتون دفعته لاحتلال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما جمع 28 نقطة من خلال الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 والخسارة في 6.

المصدر / وكالات