فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شباب رفح يواصل ملاحقة جاره الخدمات باجتياز الثوار والزوايدة يحقق أول انتصاراته

خدمات جباليا يحسم بطاقة الصعود للدرجة الأولى

الاحتلال يحكم على أسير جريح من مخيم جنين بالسجن عامين

كلوب يجلد لاعبيه بلا رحمة بعد خسارة ليفربول أمام برايتون

عملية إطلاق نار تستهدف حافلة مستوطنين قرب الخليل

التحالف الشعبي: مواجهة الاحتلال هي الخيار للتصدي لجرائمه المتصاعدة بحقّ شعبنا

تفاصيل انتقال الأوكراني مودريك إلى تشيلسي

الاحتلال يغلق طرقًا ترابية جنوب شرق طوباس

تصريح صحفي من وزارة المالية بغزة حول "الغاز المورد"

القيادي حماد: إعدام المواطن كحلة جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال

كلوب يجلد لاعبيه بلا رحمة بعد خسارة ليفربول أمام برايتون

15 يناير 2023 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
...
كلوب يجلد لاعبيه بلا رحمة بعد خسارة ليفربول أمام برايتون

أبدى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، استياءه من أداء ناديه أمام برايتون في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواجهة التي أُقيمت أمس السبت، وانتهت بخسارة الريدز 0-3.

وأدلى كلوب بتصريحات عقب الخسارة بثلاثية، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث قال: "أنا محبط للغاية، تهانينا لبرايتون بسبب تقديمهم مباراة رائعة، لم نكن جيدين خلال اللقاء، ولا أتذكر مرحلة أو فترة جيدة لنا داخل الملعب".

وواصل المدرب الألماني حديثه: "لا أتذكر مباراة أسوأ من لقاء برايتون، فتقديم أداء أفضل من هذا اللقاء يجب أن يكون سهلًا، لأن هذا المستوى منخفض للغاية".

وعانى ليفربول غياب قلب الدفاع، الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي أصيب في أوتار الركبة؛ لذا عانى الخط الخلفي للفريق الكثير من المشاكل، في الوقت الذي غاب فيه قلب الهجوم داروين نونيز، ولم يظهر الوافد الجديد كودي غاكبو، مهاجم الفريق الجديد القادم من آيندهوفن الهولندي بالشكل الجيد خلال موقعة برايتون.

ومنذ بداية عام 2023، لم يحقق ليفربول أي فوز هذا الموسم حيث خسر (1-3) أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، ثم تعادل أمام وولفرهامبتون (2-2) في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم خسر بثلاثية نظيفة من برايتون بالبريميرليغ.

يُذكر أن خسارة ليفربول من برايتون دفعته لاحتلال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما جمع 28 نقطة من خلال الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 والخسارة في 6.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الدوري الإنجليزي #ليفربول #برايتون #كلوب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة