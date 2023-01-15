هرتسوغ: (إسرائيل) في نزاع عميق يمزقها

قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، إن (إسرائيل) في خضم "نزاع عميق" يمزقها، في إشارة للخلافات الداخلية المتصاعدة.

وتعهد هرتسوغ جاء في مقطع مصور بثه على حسابه بـ"تويتر"، غداة احتجاجات نظمتها المعارضة أمس في مدينة (تل أبيب) وسط فلسطين المحتلة، بمشاركة نحو 100 ألف إسرائيلي بالعمل بمنع المزيد من الانقسام".

وتصف المعارضة الإسرائيلية خطوة نتنياهو بـ"الإصلاحات القضائية" بأنها "انقلاب قضائي".

ومعلقا على انتقادات طالته لعدم اتخاذه موقفا واضحا بشأن الأزمة حتى الآن، قال هرتسوغ: "نحن في خضم نزاع عميق يمزق الأمة، هذه المواجهة تقلقني كثيرا وتقلق جمهورا كبيرا في (إسرائيل) والشتات (الخارج)".

وكشف أنه أجرى الأسبوع الماضي محادثات مع أطراف الأزمة "بهدف خلق حوار وخطاب واسع النطاق ومتفهم ومحترم".

لكن استدرك قائلا: "أعترف بصدق أنني لست متأكدا من نجاح هذه الخطوة، هناك نية حسنة من جانب الأطراف المختلفة، لكن الطريق لا يزال طويلا والفجوات كبيرة".

المصدر / فلسطين أون لاين