فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هرتسوغ: (إسرائيل) في نزاع عميق يمزقها

القيادي حماد: إعدام المواطن كحلة جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال

"حرية" يُدين جرائم القتل التي ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

جماهير رام الله تشيّع جثمان الشهيد أحمد كحلة

وظيفة شاغرة في جمعية برامج التربية للطفولة المبكرة الفلسطينية

موعد ورابط فحص المنحة القطرية الجديد 100 دولار شهر 2023/1

"حماس": إعدامُ الشهيد "كحلة" إرهابٌ صهيوني وتصعيدٌ خطير

وكيل وزارة الأوقاف يستقبل وفدًا من نقابة أطباء فلسطين

الإعلان عن عدد وجنسيات ضحايا الطائرة النيبالية المنكوبة

الجهاد الإسلامي تدين تطبيع أذربيجان مع الاحتلال

في إشارة للخلافات الداخلية المتصاعدة

هرتسوغ: (إسرائيل) في نزاع عميق يمزقها

15 يناير 2023 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
...
رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوغ

قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، إن (إسرائيل) في خضم "نزاع عميق" يمزقها، في إشارة للخلافات الداخلية المتصاعدة.

وتعهد هرتسوغ جاء في مقطع مصور بثه على حسابه بـ"تويتر"، غداة احتجاجات نظمتها المعارضة أمس في مدينة (تل أبيب) وسط فلسطين المحتلة، بمشاركة نحو 100 ألف إسرائيلي بالعمل بمنع المزيد من الانقسام".

وتصف المعارضة الإسرائيلية خطوة نتنياهو بـ"الإصلاحات القضائية" بأنها "انقلاب قضائي".

ومعلقا على انتقادات طالته لعدم اتخاذه موقفا واضحا بشأن الأزمة حتى الآن، قال هرتسوغ: "نحن في خضم نزاع عميق يمزق الأمة، هذه المواجهة تقلقني كثيرا وتقلق جمهورا كبيرا في (إسرائيل) والشتات (الخارج)".

وكشف أنه أجرى الأسبوع الماضي محادثات مع أطراف الأزمة "بهدف خلق حوار وخطاب واسع النطاق ومتفهم ومحترم".

لكن استدرك قائلا: "أعترف بصدق أنني لست متأكدا من نجاح هذه الخطوة، هناك نية حسنة من جانب الأطراف المختلفة، لكن الطريق لا يزال طويلا والفجوات كبيرة".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#هرتسوغ #أزمة إسرائيل #الأزمة في إسرائيل #الأزمة السياسية الإسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة