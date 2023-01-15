"حماس": إعدامُ الشهيد "كحلة" إرهابٌ صهيونيٌّ وتصعيدٌ خطير

علّقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على إعدام قوات الاحتلال صباح اليوم للشهيد أحمد كحلة (45 عاما)، قرب مستوطنة عوفرا برام الله.

وقالت "حماس"، في بيان لها: "جريمة الاحتلال اليوم في اغتيال الشهيد أحمد حسن كحلة بدم بارد، وإعدامه بشكل مباشر أمام نجله، بعد إخراجه من مركبة قرب مستوطنة عوفرا المقامة على أراضي مدينة رام الله، وإنَّ تصاعد جرائمه البشعة ضد أهلنا في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، يعدّ إرهاباً صهيونيّاً وتصعيداً خطيراً".

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وأضافت حركة "حماس" إن ارتقاء 13 شهيداً بينهم 3 أطفال منذ بداية العام الجاري، يكشف حقيقة هذه الحكومة الإرهابية الفاشية، ما يستدعي تحرّكاً عربياً ودولياً، لفضح إجرامها ووقف عدوانها ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم في المحاكم الدولية.

ونعت "حماس" الشهيد كحلة، مؤكدة أنَّ تصاعد جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، لن تمنعهم أو تكسر إرادتهم في مواصلة مسيرتهم في الصمود والمقاومة، حتى انتزاع حقوقهم وتحرير أرضهم والعودة إليها.

المصدر / فلسطين أون لاين