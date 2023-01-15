فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": إعدامُ الشهيد "كحلة" إرهابٌ صهيونيٌّ وتصعيدٌ خطير

وكيل وزارة الأوقاف يستقبل وفدًا من نقابة أطباء فلسطين

الإعلان عن عدد وجنسيات ضحايا الطائرة النيبالية المنكوبة

الجهاد الإسلامي تدين تطبيع أذربيجان مع الاحتلال

حكم مشدد في غزة بحق "أخطر تجار المخدرات"

سمير أصلان.. الرصاصة التي اخترقت جسده طفلًا عادت لتقتله بعد 40 عامًا

الإعلان عن كاليفورنيا منطقة "كارثة كبرى"

كتلة التغيير والإصلاح: الشهيد صيام رجل دولة وأيقونة وطن

الأسرى والمحررين: الأسرى أتمُّوا جميع التحضيرات لمعركتهم المرتقبة

محمد الطرايرة.. هشّموا جبينه وسرقوا جثمانه و"قلْب" عائلته

حكم مشدد في غزة بحق "أخطر تجار المخدرات"

15 يناير 2023 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
...
حكم مشدد في غزة بحق "أخطر تجار المخدرات"

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكمًا بالسَّجن عشرين عامًا على المدان (م/أ) وغرامة مالية قدرها (20000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا منها.

وبينت الهيئة أنه صدر الحكم بعد إدانته بعدة تهم وهي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار بها من نوع حشيش وأترمال، ومصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة، ويعتبر المدان من أخطر تجار المخدرات.

اقرأ أيضا: أشغال شاقة مؤبدة 20 سنة وغرامة 20 ألف دينار لتاجر مخدرات

وقالت إن المدان سبق وأُدين في قضايا من النوع ذاته وذلك استنادًا إلى موادّ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة 2013.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#تاجر مخدرات #حكم مشدد #أخطر تاجر مخدرات #تاجر مخدرات في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة