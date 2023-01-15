حكم مشدد في غزة بحق "أخطر تجار المخدرات"

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكمًا بالسَّجن عشرين عامًا على المدان (م/أ) وغرامة مالية قدرها (20000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا منها.

وبينت الهيئة أنه صدر الحكم بعد إدانته بعدة تهم وهي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار بها من نوع حشيش وأترمال، ومصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة، ويعتبر المدان من أخطر تجار المخدرات.

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وقالت إن المدان سبق وأُدين في قضايا من النوع ذاته وذلك استنادًا إلى موادّ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة 2013.

المصدر / فلسطين أون لاين