مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حماية مشددة

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ووثقت دائرة أوقاف القدس، قيام المستوطنين بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية في ساحات الأقصى وقبالة قبة الصخرة وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

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وفرضت شرطة الاحتلال قيودها المشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.















المصدر / فلسطين أون لاين