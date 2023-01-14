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اثنا عشر شهيدًا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري‬

14 يناير 2023 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
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‫ارتقى 12 شهيدًا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، والذين كان آخرهم شهداء جنين الثلاثة الذين استشهدوا فجر اليوم، وهم يزن الجعبري وعز الدين حمامرة وأمجد خليلية.‬

‫وبين الشهداء الـ12 الذين ارتقوا منذ بداية العام برصاص قوات الاحتلال، ثلاثة شهداء أطفال.‬

‫ومن بين الشهداء 7 من محافظة جنين وهم، محمد سامر حوشيه والطفل فؤاد محمد عابد، إلى جانب الجعبري، وحمامرة وخليلية، وعبد الهادي نزال وحبيب كميل.‬

‫يُضاف إليهم اثنين من مدينة نابلس وهما أحمد عامر أبو جنيد، والطفل عامر أبو زيتون، والطفل آدم عصام عياد من محافظة بيت لحم، والشاب سمير أصلان من مخيم قلنديا شمالي القدس، وسند محمد عثمان سمامرة من الخليل.‬

‫وتصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية العام، وتنوعت ما بين عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة ومواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #شهداء #الضفة الغربية

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