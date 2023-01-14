التشريعي ينعى شهداء جنين ويستنكر الصمت الدولي على جرائم الاحتلال

نعت رئاسة المجلس التشريعي شهداء مدينة جنين الثلاثة وهم عز الدين حمامرة وأمدد خليلة والذين ارتقيا بعد إصابتهما برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، واستشهاد الشاب يزن الجعبري والذي مات متأثرًا برصاص الاحتلال مع بداية العام الحالي.

وأكد التشريعي في بيان له اليوم السبت، أن الاحتلال لا يزال يواصل جرائم القتل البشعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها ارتقاء ثلاثة شهداء من جنين ليصل عدد الشهداء إلى 12 منذ بداية العام من بينهم 3 أطفال.

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️وشدد على أن دماء الشهداء الطاهرة ستبقى لعنة تطارد الاحتلال حتى دحره عن أرض فلسطين.

واستنكر التشريعي صمت المجتمع الدولي المطبق على جرائم الاحتلال اليومية وعدوانه الممنهج بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

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ودعا أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم لنصرة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل وعلى جميع المستويات بما يكفل تجريم الاحتلال وعزله في المحافل الدولية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده وحقه المشروع في مقاومة المحتل في معركة الدفاع عن المقدسات حتى التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين