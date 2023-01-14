القوى في جنين تنعى الشهداء الثلاثة وتعلن الإضراب الشامل

نعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة جنين، شهداء المدينة الثلاثة، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال صباح اليوم السبت.

وأعلنت القوى في المدينة ومخيمها الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء.

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واستُشهد برصاص الاحتلال كل من عز الدين باسم حمامرة (24 عامًا)، وأمجد عدنان خليلية (23 عامًا)، من بلدة جبع داخل مركبتهما التي كانا يستقلانها عند مدخل البلدة، جنوبي جنين، فيما استُشهد يزن سامر الجعبري (19 عامًا)، متأثراً بجراح أُصيب بها في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين