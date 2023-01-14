فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مجموعة من الوظائف الشاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

الداخلية: 11597 مغادراً و11920 وافداً عبرحاجز بيت حانون

"حماس" تزفّ شهداء جنين وتدعو لتصعيد المقاومة

القوى في جنين تنعى الشهداء الثلاثة وتعلن الإضراب الشامل

5820 إخطارًا بهدم وإزالة مبانٍٍ ومنشآت منذ العام 2015

نحالون يطالبون بزيادة المراعي وبتسويق إنتاجهم وبحمايتهم من المستورَد

الأمم المتحدة: سقوط أكثر من 18 ألف مدني خلال الحرب الروسية الأوكرانية

"فيضانات كارثية" في طريقها لكاليفورنيا الأمريكية

اليوم.. اتحاد بيت حانون x خدمات رفح.. هدف واحد ودوافع مختلفة

جنين.. شهيدان برصاص الاحتلال وآخر متأثرًا بإصابته

القوى في جنين تنعى الشهداء الثلاثة وتعلن الإضراب الشامل

14 يناير 2023 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
...
القوى في جنين تنعى الشهداء الثلاثة وتعلن الإضراب الشامل

نعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة جنين، شهداء المدينة الثلاثة، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال صباح اليوم السبت.

وأعلنت القوى في المدينة ومخيمها الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء.

اقرأ أيضا: جنين.. شهيدان برصاص الاحتلال وآخر متأثرًا بإصابته

واستُشهد برصاص الاحتلال كل من عز الدين باسم حمامرة (24 عامًا)، وأمجد عدنان خليلية (23 عامًا)، من بلدة جبع داخل مركبتهما التي كانا يستقلانها عند مدخل البلدة، جنوبي جنين، فيما استُشهد يزن سامر الجعبري (19 عامًا)، متأثراً بجراح أُصيب بها في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شهداء #إضراب شامل #القوى في جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة