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"حماس" تزفّ شهداء جنين وتدعو لتصعيد المقاومة

14 يناير 2023 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، الشهيدين المجاهدين عز الدين حمامرة، وأمجد خليلية، من بلدة جبع جنوب جنين، شمال الضفة الغربية، واللذين ارتقيا بعد اشتباك مسلّح ومواجهة مع العدو بالقرب من البلدة، وكذلك زفّت الشهيد المجاهد يزن الجعبري، من بلدة اليامون غرب جنين، الذي ارتقى متأثراً بإصابته قبل أيام.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي: "إنَّنا وإذ نزفّ هذه الثلّة المباركة من شهداء شعبنا الأبرار في ضفة العزّ والإباء، لنشدّ على أيادي جماهير شعبنا لمواصلة تصدّيهم لعدوان الاحتلال وتصعيد الاشتباك معه بكل الوسائل".

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وبيّنت أنّ استمرار السياسة العدوانيّة الإجراميّة التي تنتهجها هذه الحكومة الفاشية بحقّ أرضنا وشعبنا ومقدّساتنا لن تمنحها أمناً مزعوماً على أرضنا وقدسنا وأقصانا، ولن تفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى أبناء شعبنا في كل الساحات،.

ودعت "حماس" إلى المشاركة الحاشدة في تشييع جثامين الشهداء، وفاءاً لدمائهم وتأكيداً على مواصلة المقاومة الشاملة ضد الاحتلال. 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #قوات الاحتلال #شهداء جنين #المقاومة في جنين

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