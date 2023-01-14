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ضحية جديدة في جريمة إطلاق نار في النقب

14 يناير 2023 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
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سليم موسى الهواشلة

قتل سليم موسى الهواشلة، في الأربعينيات من عمره، من قرية قصر السر إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء الجمعة.

وعُلم أن الضحية أصم وأبكم وترك خلفه 8 أطفال وزوجة ثاكل.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الضحية قُتل عن طريق الخطأ بينما كان يستقل دبابًا رفقة طفله خلال شجار وتبادل إطلاق نار على خلفية نزاع بين عائلتين.

وجاء في التفاصيل الأولية، أن شخصا أحيل إلى شارع 40 قرب بلدتي العزازمة ووادي النعم جنوبي شقيب السلام، ولم يكن أمام الطاقم الطبي الذي تواجد في المكان سوى إقرار وفاته.

5 قتلى

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2023 ولغاية الآن، 5 ضحايا هم بالإضافة إلى القتيل في النقب: علي الجاروشي من الرملة، أشرف مشعل من الناصرة، مهران أبو سيف من يافا، شربل عاطف عزام من عبلين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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