جنين.. شهيدان برصاص الاحتلال وآخر متأثرًا بإصابته

استُشهد، فجر اليوم السبت، شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الشهيدين هما: عز الدين باسم حمامرة (24 عامًا)، وأمجد عدنان خليلية (23 عامًا)، وكلاهما من بلدة جبع.

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كما أفادت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال، أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها حمامرة وخليلية، عند مفرق جبع، ولاحقتهما حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار باتجاههما مجدّدًا، ما أدّى الى استشهادهما.

يُذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة فجرا، وأقامت حاجزًا عسكريًّا على مفرق بلدة جبع، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان، أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، ما أدّى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم.

ومستوطنة "ترسلة" المخلاة تقع على تلة فلسطينية جنوب مدينة جنين على الطريق الرئيس الواصل بين محافظتي جنين ونابلس، قرب بلدة جبع، وأخلتها سلطات الاحتلال عام 2005، ضمن خطة الإخلاء أحادية الجانب التي نفّذتها حكومة شارون آنذاك.

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وبارتقاء حمامرة وخليلية ترتفع حصيلة الشهداء إلى 12 شهيداً منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.

وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيداً من محافظة جنين.

شهيد الفجر

وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، أعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، عن استشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عامًا)، من بلدة اليامون غرب جنين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشاب الجعبري قد أصيب في الثاني من الشهر الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين، لتفجير منزلي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد.





بدورها؛ نعت القوى الوطنية، شهداء جنين، وأعلنت الإضراب الشامل في المحافظة، حدادًا على أرواحهم.

المصدر / فلسطين أون لاين