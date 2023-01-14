لابيد يهاجم نتنياهو: أنت تدمر الديموقراطية

هاجم زعيم المعارضة رئيس وزراء الاحتلال السابق يائير لابيد، الجمعة، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو على خلفية التغييرات التي يقوم بها منذ توليه المنصب.

وخاطب لابيد في تصريح له، نتنياهو قائلاً "لم تتلق تفويض لتدمير الديموقراطية، وأغلبية الجمهور ومن ضمنهم ناخبي الليكود، يعارضون التغيّرات المتسرعة والمدمّرة التي تقوم بها".

وأضاف "أنت أضعف من أن تتعامل مع المتطرفين في حكومتك".

وخرجت الكثير من التظاهرات الاحتجاجية في دولة الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية والتي تطالب برحيل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وكان نتنياهو قد قال الأربعاء الماضي خلال مؤتمر صحفي، إنه يسعى إلى "تهدئة الخطاب العام في (إسرائيل)، وأن الدولة لن تنهار".

وأضاف أننا "لن ندمر الديمقراطية ولن نعتقل قادة المعارضة".

المصدر / وكالات