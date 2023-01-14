فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النقد الدولي: 2023 قد يشهد توترات اجتماعية على المستوى العالمي

مشروبات شائعة تؤدي إلى تساقط الشعر

الرئيس البرازيلي: "متآمرين" في القصر والجيش يكشف "دليلا" بمنزل وزير سابق

صحيفة امريكية: الاعتقالات الإسرائيلية الليلية تطارد الأطفال

اصابة خطيرة تنهي موسم لاعب مانشستر يونايتد

مسؤولة بـ"فيسبوك" تنضم إلى حكومة الاحتلال الجديدة

قتيل في جريمة إطلاق نار في النقب

أبو حسنة: الاتفاق على آليات للتحرك بملف متضرري عدوان 2014

اعتراف خطير لكلوب يصدم جماهير ليفربول

إصابة مواطن عقب انفجار قنبلة من مخلفات الاحتلال في الخليل

لابيد يهاجم نتنياهو: أنت تدمر الديموقراطية

14 يناير 2023 . الساعة 01:13 بتوقيت القدس
...
نتنياهو ولابيد

هاجم زعيم المعارضة رئيس وزراء الاحتلال السابق يائير لابيد، الجمعة، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو على خلفية التغييرات التي يقوم بها منذ توليه المنصب.

وخاطب لابيد في تصريح له، نتنياهو قائلاً "لم تتلق تفويض لتدمير الديموقراطية، وأغلبية الجمهور ومن ضمنهم ناخبي الليكود، يعارضون التغيّرات المتسرعة والمدمّرة التي تقوم بها".

وأضاف "أنت أضعف من أن تتعامل مع المتطرفين في حكومتك".

وخرجت الكثير من التظاهرات الاحتجاجية في دولة الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية والتي تطالب برحيل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وكان نتنياهو قد قال الأربعاء الماضي خلال مؤتمر صحفي، إنه يسعى إلى "تهدئة الخطاب العام في (إسرائيل)، وأن الدولة لن تنهار".

وأضاف أننا "لن ندمر الديمقراطية ولن نعتقل قادة المعارضة".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الاحتلال #حكومة الاحتلال #نتنياهو #الليكود #لابيد #بن غفير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة