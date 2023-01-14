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اصابة خطيرة تنهي موسم لاعب مانشستر يونايتد

14 يناير 2023 . الساعة 00:18 بتوقيت القدس
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اصابة خطيرة تنهي موسم لاعب مانشستر يونايتد

أعلن الهولندي، إيريك تين هاغ، مدرب نادي مانشستر يونايتيد الإنجليزي، اليوم الجمعة، انتهاء موسم مواطنه لاعب خط وسط الميدان دوني فان دي بيك، بسبب الإصابة.

وتَعرَّض فان دي بيك لإصابة خطيرة على مستوى ركبته اليُمنى في المواجهة التي جمعت فريقه مانشستر يونايتد ونادي بورنموث (3-0)، قبل عشرة أيام برسم الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستغرق الأمر 10 أيام كاملة للتشخيص الدقيق للإصابة التي تعرَّض لها فان دي بيك، حيث تم التأكد من حدوث تلف في الرباط الصليبي لركبة اللاعب اليمنى، وهو ما يستدعي تدخلًا جراحيًّا ثم فترة نقاهة لعدة أشهر

وكان فان دي بيك، عند تعرضه لإصابة جرّاء تدخل عنيف من اللاعب ماركوس سينيسي، قد دخل في نوبة من البكاء قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

المصدر / وكالات
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#الدوري الإنجليزي #مانشستر يونايتد #فان دي بيك

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